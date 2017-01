VVV met authentieke bakfiets door Hoorn

HOORN - De VVV rijdt van mei tot en met september 2017 zeven dagen per week met een authentieke bakfiets door de straten om bezoekers in Hoorn welkom te heten en hen te informeren over de VOC-stad.

Door Van onze verslaggever - 5-1-2017, 16:31 (Update 5-1-2017, 16:32)

Deze ’Info to go’ is mede mogelijk gemaakt door een gemeentelijke subsidie. ,,We heten bezoekers graag welkom door op hen af te stappen. Onze medewerksters kennen Hoorn en de rest van het gebied Holland boven Amsterdam als geen ander en vertellen de bezoeker zoveel mogelijk in hun eigen taal wat er allemaal te beleven is. De historische bakfiets past prima in het straatbeeld en is een echte blikvanger”, aldus Miranda Tonkes van de VVV Hart van Noord-Holland. In tegenstelling tot 2016, is de bakfiets niet alleen op de Roode Steen te vinden, maar start in de ochtend in het stationsgebied.