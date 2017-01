Woningbrand in Hoorn slaat over naar andere huizen: persoon vermist

HOORN - In een tussenwoning op Schepenen in Hoorn is donderdag een grote brand uitgebroken. De vlammen slaan uit de woning en er wordt mogelijk een persoon vermist.

Door Jan Balk - 5-1-2017, 14:22 (Update 5-1-2017, 15:23)

Verschillende brandweerwagens zijn onderweg naar de brand. De rook is in de wijde omgeving in een straal van tien tot twintig kilometer te zien.

De Veiligheidsregio meldt op Twitter dat de brand is opgeschaald naar een zeer grote brand. Er wordt mogelijk een persoon vermist.

Het vuur is inmiddels overgeslagen naar de naastgelegen woningen. Omwonenden wordt geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te zetten.

