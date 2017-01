’Xiquets de Hoorn’ eerste Nederlandse club die menselijke torens bouwt

Foto Theo Groot Bezig met een piramide in De Grote Beer. ,,Je bouwt letterlijk, maar ook figuurlijk iets met elkaar op.”

HOORN - In het Spaanse Catalonië is de traditie om ’castells’ te bouwen wijdverbreid. Van jongs af aan leren inwoners er deze menselijke torens - tot wel tien man hoog - te bouwen. In Hoorn is nu de eerste Nederlandse club opgezet: ’Xiquets de Hoorn’.

Door Jannelies Blommaert - 5-1-2017, 13:40 (Update 5-1-2017, 13:40)

Oprichter Jeffrey Volkers (38) komt al vanaf zijn tweede jaar in Spanje. „Een vissersman uit een dorpje vlak bij de camping nam ons mee. Mijn moeder vond het nog wat te gevaarlijk voor mij om mee te...