Van Beek: ’Stede Broec veiliger in 2016’

BOVENKARSPEL - Pas een paar weken is Willem van Beek interim-burgemeester in Stede Broec, maar aan stof voor zijn nieuwjaarstoespraak had hij donderdagavond geen gebrek.

Door Paul Gutter - 5-1-2017, 22:30 (Update 5-1-2017, 22:36)

Uiteraard roemde hij het ’kordate optreden’ van politiemensen en omstanders bij het ongeluk in Bovenkarspel dinsdagochtend. Tevreden toonde hij zich ook over het feit dat het met de objectieve veiligheid zo goed gaat in Stede Broec.

,,Zo is bijvoorbeeld het afgelopen jaar het aantal woninginbraken met 34 procent gedaald en fietsendiefstallen zijn met 15 procent verminderd.’’ Dat is...