’Heijmans zet overheid onacceptabel onder druk met N23’

ENKHUIZEN - Het venijn zat donderdagavond in de staart tijdens de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Jan Baas van Enkhuizen. In een goedbezochte Nieuwe Doelen had hij geen goed woord over voor de handelwijze van N23-aannemer Heijmans. ,,Het is blijkbaar voor sommige aannemers normaal om overheden onder druk te zetten als iets financieel tegen zit. Maar ik vind het onacceptabel.’’

Door Paul Gutter - 5-1-2017, 22:00 (Update 5-1-2017, 22:38)

Volgens Baas verschilde Heijmans met de provincie Noord-Holland al heel lang van mening over de procedure van de aanleg. ,,Waarom dan niet eerder een...