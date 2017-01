Fietser naar ziekenhuis na aanrijding in Hoorn

HOORN - Een fietser is donderdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding op de kruising van de Dinkelweg met de Maasweg in Hoorn-Kersenboogerd. Het slachtoffer kwam rond 11:20 uur in botsing met een auto.

Door Jan Balk - 5-1-2017, 12:33 (Update 5-1-2017, 12:33)

Het slachtoffer liep diverse verwondingen op en is na de eerste zorg met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft bij beide betrokkenen een blaastest afgenomen. Er bleek geen alcohol in het spel. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk.