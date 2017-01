Kilo coke in doos bananen voedselbank

HUIZEN/MEDEMBLIK - In een doos bananen bij de voedselbank in Huizen is een kilo cocaïne gevonden. De bananen zijn afkomstig van de partij waarin 1800 kilo cocaïne was verstopt. De bananen kwamen vorige maand in Medemblik aan.

Door Ronald Frisart - 5-1-2017, 9:19 (Update 5-1-2017, 9:19)

Coördinator Henka Hasper van de voedselbank Huizen en de politie bevestigen de vondst van de cocaïne. De politie kan geen verdere details geven. Het onderzoek loopt nog.

,,Drie weken geleden kregen we via het distributiecentrum Amsterdam een partij bananen'', aldus Hasper. ,,In een van die dozen vonden onze mensen het pakket. Ze hebben het naar de politie gebracht. Die vroeg foto’s van de dozen. Ook adviseerde de politie het stil te houden. ''

De dozen kwamen uit een containerlading uit Colombia waarin in de haven van Antwerpen 1800 kilo cocaïne is gevonden. Na inbeslagname van de drugs - behalve per abuis die ene kilo - liet de politie de lading doorgaan naar de bestemming: een bedrijf in Medemblik. Daar zijn acht mensen aangehouden. De eigenaar van het pand in Medemblik doneerde vervolgens 230 dozen bananen aan de inzamelactie.

Bekend was al dat in een ander deel van de lading, voor een bedrijf in Polen, een vuurwapen is gevonden.