Veel mis met extra spitstreinen

Foto Marcel Rob Volop drukte op het NS-station Hoorn tijdens de spits van gistermiddag.

HOORN/ENKHUIZEN - Met de extra treinen die tijdens de spits worden ingezet op het traject Enkhuizen-Amsterdam is veel mis. Ze rijden vaak met vertraging of zelfs helemaal niet. Volgens spoorbeheerder ProRail scoort deze intercity zelfs het slechtste van alle extra spitstreinen in ons land.

De extra spitstreinen vertrekken ’s ochtends in Enkhuizen om 6.40, 7.12 en 7.40 uur. ,,Regelmatig komen deze treinen niet’’, ziet Jolanda Pranger van het lokale Stationscafé. ,,Dan moeten de mensen de normale spitstrein nemen, die om acht voor...