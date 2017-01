Hoornaar krijgt zeven jaar na oplichting geld terug

Foto Henk de Weerd Aangifte doen loont, weet Wiggert Entius. Op de achtergrond Rieu, voor wiens concert ze kaarten dachten te krijgen.

HOORN - Wiggert Entius (77) sprong volgens zijn echtgenote Agnes een gat in de lucht toen hij het goede nieuws hoorde. Ruim zeven jaar geleden zijn ze opgelicht via Marktplaats. Nu kregen ze hun geld terug. Agnes: ,,De aanhouder wint.’’

Door Eric Molenaar e.molenaar@hollandmediacombinatie.nl - 4-1-2017, 20:00 (Update 4-1-2017, 20:26)

In 2006 bezochten zij voor de eerste keer een concert van André Rieu, in diens thuishonk Maastricht. De ’koning van de wals’ stal hun hart. Al snel hadden ze door waar je op ’het meest romantische plein van Nederland’, het Vrijthof in...