Jur Visser (CDA) keert terug in raad Enkhuizen

Foto Gemeente Enkhuizen Jur Visser (CDA).

ENKHUIZEN - CDA’er Jur Visser keert terug in de gemeenteraad van Enkhuizen. Hij nam onlangs afscheid na tien jaar raadslidmaatschap, maar moet nu het onverwachtse vertrek van Laurens Venneman opvangen.

Door Paul Gutter - 4-1-2017, 16:31 (Update 4-1-2017, 16:31)

,,Liever had ik dat niet gedaan, maar het is heel moeilijk om mensen te vinden die nog iets voor de stad willen doen. En ik kan Jan van der Werf (fractievoorzitter, red.) natuurlijk niet tot de volgende verkiezingen in zijn eentje laten zitten.’’

Visser hoopt dat zich voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart...