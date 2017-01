’Het gaat ons om veiligheid, niet om een Verkeersplan’

Archieffoto Bewoners Siep Broersma (r) en Leo Stavenuiter bij een van de gevaarlijke uitritten op de Paktuinen.

ENKHUIZEN - Bewoner Siep Broersma vindt het onverteerbaar dat de gevaarlijke in- en uitritsituaties op de Paktuinen in Enkhuizen maar blijven voortduren. Hij vindt dat de gemeenteraad alsnog het burgerinitiatief, dat pleit voor snelle maatregelen, in behandeling moet nemen en niet moet wachten op een nieuw Verkeersplan. ,,Naar ons idee laadt de gemeente hiermee een enorme verantwoordelijkheid op zich.’’

Door Paul Gutter - 4-1-2017, 15:34 (Update 4-1-2017, 15:34)

Broersma diende in april vorig jaar, mede namens 125 andere bewoners van de Ridderstraat en de Johanna de Vriesstraat, het burgerinitiatief in. Zij...