Moeijes Transport in Zwaag 100 jaar

Foto Holland Media Combinatie / Cees Beemster Directeuren Daniël (links) en René Moeijes bij hun wagenpark. ,,Wij groeien als bedrijf met onze klanten mee.’’

ZWAAG - Van één enkele melkwagen in 1917 tot 83 vrachtwagens nu. Transportbedrijf Moeijes is in een eeuw tijd fors gegroeid. En heeft haar klanten al lang niet meer alleen in West-Friesland. „Ons werk is veel minder voorspelbaar geworden”, zeggen directeuren René (48) en Daniël (44) Moeijes. „ Tachtig procent van onze opdrachten komt op het laatste moment binnen. Onze chauffeurs horen onderweg waar ze voor hun volgende lading heen moeten.”

Door Cees Beemsterc.beemster@hollandmediacombinatie.nl - 5-1-2017, 8:07 (Update 5-1-2017, 8:07)

Het huidige wagenpark langs de Factorij in Zwaag staat in schril...