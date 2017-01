Laatste loodjes voor actie behandeling MS-patiënt

DE GOORN - Remko Teunissen (39 uit De Goorn) reist zondag met zijn vader naar Pamplona in Spanje. Op 10 januari moet hij zich daar in het ziekenhuis melden waar hij stamceltransplantatie zal ondergaan. Hij hoopt dat de behandeling de schade die MS in zijn lijf aanricht tot stilstand brengt.

Door Connie Vertegaal - 4-1-2017, 14:44 (Update 4-1-2017, 16:04)

,,Ik heb de ziekenhuisrekening al betaald’’, aldus een dolblije Remko. In anderhalve maand kwam er via een crowdfundingsactie 72.000 euro binnen. En nu de laatste loodjes. Zaterdag is er nog een benefiet...