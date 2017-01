Paarden aan de wandel in Andijk

ANDIJK - Twee Shetlanders, twee Haflingers en een ezel zorgden woensdagochtend voor consternatie in Andijk. Ze waren losgebroken en vanuit polderweg de Rikkert naar het dorp gelopen.

Door Van onze verslaggeefster - 4-1-2017, 13:44 (Update 4-1-2017, 14:04)

Buren van de losgebroken paardjes waren al aan het zoeken, na een telefoontje Marga de Haas dat ze de beesten op het land van haar buurvrouw Edith Hartog miste. ,,Maar het was donker we zagen ze nergens’’, zegt Femia Waijers. ,,Gelukkig meldde de politie dat ze op De Horn liepen. Toen wisten we tenminste waar we moesten zoeken.’’

Lopend is de hele stoet teruggegaan naar de Rikkert. Dat ging niet vlekkeloos. ,,Er braken er een paar los, juist op het moment dat er een vrachtwagen aankwam. Het liep allemaal gelukkig goed af.’’

Het hek is inmiddels ook gemaakt. Waijers: ,,Wij paardenbezitters helpen elkaar in dit soort situaties.’’