Auto vermoedelijk in brand gestoken in Wognum

Foto: Politie

WOGNUM - Een auto aan de Postgalei in Wognum is woensdagochtend rond tien over half zes in de brand gevlogen. Ook was de ruit vernield.

De politie onderzoekt de vernieling. Vermoedelijk is er sprake van brandstichting. Getuigen die iets gezien of opgemerkt hebben worden verzocht te bellen met 0900-8844.