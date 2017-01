Kerstboom 50 cent, behalve in Opmeer, Hoorn en Medemblik

OPMEER - In Opmeer zul je geen kinderen tegenkomen die met kerstbomen slepen. Alle gemeenten organiseren een kerstboominzameling, behalve Opmeer.

Door Connie Vertegaal - 3-1-2017, 17:54 (Update 3-1-2017, 17:54)

De gemeente Medemblik zamelt wel een kerstbomen in, maar daar hebben de kinderen pech. Ze krijgen er slechts 25 cent per boom. In Hoorn krijgen de kinderen iets lekkers en een lot, waar ze een cadeaubon mee kunnen winnen. En in Hoorn krijgen ze ook een mooie fik.

Hoorn is daarmee een uitzondering. De bomen eindigen meestal in de versnipperaar. In Koggenland zijn...