Van het doel van Hauwert naar dorpshuis De Werf

Foto Amber’s Fotografie Sebastiaan en Meta Redeker en hun zoontje Sepp.

HAUWERT - In Hauwert kennen ze Sebastiaan Redeker als doelman van het eerste van de plaatselijke derdeklasser. Nu is hij ook de uitbater van Dorpshuis De Werf, samen met zijn vrouw Meta.

Door Connie Vertegaal - 3-1-2017, 17:53 (Update 3-1-2017, 17:53)

Horeca-ervaring heeft hij genoeg. Sebastiaan groeide op in Hem boven het café van zijn ouders. Dertien jaar terug begon hij samen met zijn ouders in de Roode Leeuw in Venhuizen. ,,Ik wilde iets voor onszelf. Wij wonen in Hoogkarspel, maar ik ken Hauwert natuurlijk doordat ik hier voetbal. Een prachtig dorp. Als er nog eens een leuk huis langskomt willen we er ook wel gaan wonen.’’

Ooteman heeft het dorpshuis wel weer op de kaart gezet. En daar plukken Sebastiaan en Meta nu de vruchten van. ,,We willen ook doorgaan met de culturele optredens die Kees naar Hauwert haalde. En ik heb allerlei plannen. Een biljarttoernooi, een walking dinner, kinderfilmmiddagen, een pubquiz, een oktoberfest. Doordeweeks zijn we open voor de verenigingen. Van donderdag tot zondag kunnen mensen bij ons eten. Mijn voetbalteam komt na de wedstrijd ook altijd eten in De Werf, als de kantine om zes uur dichtgaat. Dat voetballen blijf ik doen. Ik ga na de wedstrijd meteen naar De Werf en dan zie ik de rest daar later wel verschijnen.’’

Zaterdag 7 januari is er van 16 tot 18 uur een receptie in het dorpshuis.