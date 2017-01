Vrouw rukt op bij sjoelkampioenschap

Foto Koelemeijer Mannen zetten de toon bij het sjoelen in Spanbroek, nog wel.

SPANBROEK - Het Open Spanbroeker Sjoelkampioenschap telt dit jaar ’opvallend veel vrouwelijke deelnemers’.

Dat zegt organisator Ton Koelemeijer, die tevens secretaris is van Stichting de Gemeenschapsveiling. ,,Zij hebben een plaats veroverd bij de laatste zestien en de vraag is natuurlijk of zij de mannenhegemonie weten te doorbreken.’’

Mocht dat het geval zijn, dan moeten de dames op vrijdag 20 januari in café VOL in ieder geval afrekenen met het favoriete duo Jos Steur en Paul Keuning die de titel vorig jaar in de wacht sleepten en daarna de ’grote lelijker beker’ in ontvangst mochten nemen.

De ’Spanbroeker Open’ staat bekend om traditie, nostalgie en mysterie. Zo is de wax waarmee de Chef Sjoelbak Wil Appel de wedstrijdbakken prepareert omgeven door veel geheimzinnigheid. De verliezende finalisten Van Diepen/Koopman weten hun nederlaag vorig jaar mede aan het gebruikte smeermiddel. De winnaars echter prezen Appels wax de hemel in. ,,Dit jaar gebruik ik dezelfde wax’’, onthult Appel op voorhand. Het kampioenschap begint om 20.20 uur. Dan geeft wedstrijdleider Anselma van Ossenbruggen zijn inmiddels bekende commando: ’Stenen los’.