Concert als hart onder de riem voor Klaas en Margreet: ’We leven bij de dag’

Foto Theo Groot Klaas en Margreet Weel.

HOORN - Het nieuwjaarsconcert van het Hoorns Byzantijns Mannenkoor is een fijne traditie. Nieuw dit jaar is de sponsoractie die hieraan is gekoppeld. Een groot deel van de entreebewijs-opbrengst wordt gedoneerd aan de Hersenstichting.

Door Ronneke van der Genugten - 3-1-2017, 20:17 (Update 3-1-2017, 20:17)

Alle leden van het Hoorns Byzantijns Mannenkoor maakten in gezelschap van hun partners in 2015 een bijzondere reis naar Hongarije. Klaas en Margreet Weel uit Hoorn waren ook van de partij. Margreet had kort voor vertrek te horen gekregen dat zij de ziekte van Pick had. Een agressieve...