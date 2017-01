Turnster Tess (11) nu al sportvrouw van het jaar

Foto Himst Tesse van der Himst op het hoogste podium na de Sprong.

DE GOORN - Elf jaar oud en dan al verkozen tot ’Sporter van het jaar 2017’ van de gemeente Koggenland.

Door Coen van de Luytgaarden - 3-1-2017, 21:30 (Update 3-1-2017, 21:30)

Het overkwam Tess van der Himst dinsdagavond tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in het gemeentehuis in De Goorn.

Het ranke turntalent, aangesloten bij gymvereniging EDO in De Goorn, is Nederlands Kampioen Sprong bij de pupillen geworden. Sportwethouder Caroline van de Pol prees haar om die prestatie en reikte haar bloemen uit en twee bioscoopbonnen. Het is voor het eerst dat Koggenland een prijs uitreikt voor...