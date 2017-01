Mode door de jaren heen: 46 jaar in dienst bij herenmodezaak Bruggemann in Hoorn

Foto Theo Groot Jos Schoenmaker: ,,Bij sommige verjaardagen zat er wel acht man met hetzelfde composeetje.’’

HOORN - Op 6 april 1970 kwam Jos Schoenmaker als leerling-verkoper in dienst bij Bruggemann aan de Kruisstraat. Op Oudjaarsdag is hij met vervroegd pensioen gegaan. Ruim vier decennia in de mode: „Ik ben een tevreden man.”

Door Jannelies Blommaert - 3-1-2017, 15:11 (Update 3-1-2017, 15:11)

...