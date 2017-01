Jongerencentrum Enkhuizen springplank naar Noorderslag

PR-foto De Utrechtse formatie 45Acid Babies.

ENKHUIZEN - ’Zorg dat je erbij bent, want wie weet breken ze binnenkort door!’ Dat is zo ongeveer het motto van het Enkhuizer jongerencentrum Cayen tijdens de eerste optredens van het nieuwe jaar. Komende zaterdag draaien de Utrechtse band 45Acid Babies en de Amsterdamse formatie Bartek warm voor het ’etalagefestival’ Noorderslag in Groningen.

Door Paul Gutter - 3-1-2017, 14:59 (Update 3-1-2017, 14:59)

Het is voor aanstormende bands heel belangrijk om in het Groningse Noorderslagweekend van woensdag 11 tot en met zaterdag 14 januari goed voor de dag te komen. Hier wordt...