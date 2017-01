Redding vader met kinderen uit zinkende auto ’huzarenstukje’

BOVENKARSPEL - Een huzarenstukje. Zo mag de redding van een 35-jarige Grootebroeker en zijn twee kinderen, van 3 jaar en 6 maanden, best genoemd worden. Dinsdagochtend vroeg belandde zijn auto na een frontale aanrijding op de kruising van de Geerling en Esdoornlaan in Bovenkarspel op zijn kop in de sloot. De paniek was groot, maar het liep wonderwel goed af.

Door Paul Gutter - 3-1-2017, 12:09 (Update 3-1-2017, 12:09)

De politie kreeg rond tien over half zeven een melding van het ongeval. De auto was, mogelijk door gladheid, in botsing gekomen...