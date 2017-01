Selfie op Instagram is weg naar de catwalk

Het is een modern, maar klassiek verhaal: van het ene op het andere moment ontdekt worden als model en op een Italiaanse catwalk staan. Het overkwam de 17-jarige Sonny de Rooij uit Hoorn. ,,Het geeft een tof gevoel, in je eentje op het vliegveld van Madrid staan.’’

Door Jaap Stiemerj.stiemer@hollandmediacombinatie.nl - 3-1-2017, 10:01 (Update 3-1-2017, 10:01)

Het gebeurde een jaar geleden. Sonny kreeg een privébericht via Instagram, het sociale netwerk waarop vooral jongeren foto’s met elkaar delen en waarop mode en uiterlijk een belangrijk thema is. Het bericht was afkomstig van...