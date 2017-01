Oud-wethouder Enkhuizen Rob de Jong : ’Het ging steeds meer over ego’s, niet over inhoud’

Foto Marcel Rob Rob de Jong in het Koperwiekplein. ,,Ik heb nergens problemen mee.’’

Spijt heeft hij niet dat hij aan het wethouderschap is begonnen. „Ik heb dingen in gang gezet. Het is jammer dat het zo gelopen is. Ik ben gek op deze stad, wil daar graag aan bijdragen. Nog steeds. Waar ik het meest last van heb, is dat ik dingen niet heb kunnen afmaken.”

Door Tanja Koopen - 3-1-2017, 9:55 (Update 3-1-2017, 9:55)

Rob de Jong. De oud-wethouder van Enkhuizen heeft een paar dagen zijn telefoon uitgezet toen hij de steun van zijn eigen partij Nieuw Enkhuizen verloor en zich genoodzaakt zag...