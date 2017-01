Auto met kinderen ondersteboven te water in Bovenkarspel

BOVENKARSPEL - Een auto met daarin een vader en twee kinderen is dinsdagmorgen bij een frontale aanrijding op de kruising tussen de Geerling en Esdoornlaan in Bovenkarspel te water geraakt. De brandweer heeft de inzittenden bevrijd. De vader is met de kinderen naar het ziekenhuis gebracht.

Door Milo Lambers - 3-1-2017, 8:25 (Update 3-1-2017, 8:39)

De auto kwam in aanrijding met een tegenligger. Dit werd vermoedelijk veroorzaakt door de gladheid. De auto kwam op z’n kop in het water terecht. De vader wist de twee kinderen, waarvan een nog een baby is, boven water te houden. De hulpdiensten hebben de kinderen van hem overgenomen.

De vader en de kinderen zijn met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft de auto inmiddels uit het water gehaald.