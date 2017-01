Lisanne heeft na alle pech nu eens mazzel

Foto Marcel Rob Kareltrans-verkoper Maarten Singelenberg en Lisanne Roovers poseren met enkele van haar oogappels bij de gewonnen auto.

ZWAAG - Dolgelukkig is Lisanne Roovers (26) uit Zwaag met de bestelwagen die bedrijfswagenspecialist Kareltrans via een winactie op Facebook beschikbaar had gesteld.

Door Eric Molenaar - 2-1-2017, 17:57 (Update 2-1-2017, 17:57)

Drie maanden geleden was Lisannes oude bedrijfsauto overleden verklaard, ondanks een 3000 euro kostende reparatie aan de motor. En een betrouwbare wagen heeft zij nodig voor haar Juco Hondenuitlaatservice. Kareltrans brengt nu redding. ,,2017 kan voor mij niet meer stuk.’’

Kareltrans, die aan de Compagnie in Zwaag is gevestigd, wilde via deze Facebookactie vooral een jongere doelgroep bereiken. Wie wilde meedingen naar de gratis auto moest de Facebookpagina Kareltrans Bedrijfswagens leuk vinden en delen. Berekend is dat 150.000 mensen zo het bericht onder ogen hebben gehad. Lisanne kreeg veel likes en denkt dat dit haar kansen heeft vergroot. ,,Iedereen wist dat ik omhoog zat. Nu kan ik weer doorgaan, mijn werk is mijn hobby.´´

Al drie jaar heeft ze de hondenuitlaatservice bij Dierenhotel Juco in Bobeldijk, waar ze al meer dan tien jaar werkt. In de afgelopen maanden mocht ze de wagen van Juco lenen, maar die is wat kleiner, waardoor ze drie rondes moest rijden om honden op te halen en weg te brengen die in Bobeldijk op een eigen terrein worden uitgelaten.

Ze moet nog even puzzelen over de indeling van de auto die ze nu heeft gewonnen, een relatief jonge Ford Transit Connect. ,,Maar daar komen we wel uit. Ik ben hartstikke blij.’’