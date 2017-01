Oud Papier blijft bij Westfriese clubs

HOORN - De zeven gemeenten in West-Friesland hebben samen vaste regels afgesproken voor het ‘gunnen’ van het ophalen van oud papier aan verenigingen. Uitgangspunt is dat de clubs de eerste rechten hebben voor dit deel van het afval.

Door Martin Mengerm.menger@hollandmediacombinatie.nl - 2-1-2017, 21:30 (Update 2-1-2017, 21:30)

In andere regio’s zorgt het afvalbedrijf HVC er meestal voor dat de huishoudens het oud papier kwijt kunnen in een extra rolemmer, de blauwe container. Maar die vlieger gaat in West-Friesland niet op, beklemtoont de Drechterlandse wethouder Vincent Reus. Hij is ook voorzitter van...