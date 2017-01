Nieuw in Hoorn: Sam City met trampolinehal en indoor BMX-baan op Blauwe Berg

HOORN - In recreatiegebied De Blauwe Berg in Hoorn komt een gebouw met een grote trampolinehal, een BMX-/step-/skatebaan, een ruimte voor lasergame en vier escaperooms. De hal wordt ruim dertien meter hoog. Hij komt op de plek die ooit was bestemd voor een dans- en partycentrum, nabij ijsbaan De Westfries en naast het Van der Valk Hotel.

Door Eric Molenaar - 2-1-2017, 12:34 (Update 2-1-2017, 12:34)

Drijvende kracht achter het plan is Jitty Kroezen (36) uit Medemblik, die in haar woonplaats sinds drieënhalf jaar indoorspeeltuin FunFestijn heeft.

Kroezen begon dit bedrijf nadat...