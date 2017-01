Auto en vrachtwagen botsen op elkaar op Provincialeweg in Hoorn

Foto: DNP.NU/Fabian Zee Bekijk Fotoserie

HOORN - Een vrachtwagen en een personenauto zijn maandagochtend rond half zeven op elkaar gebotst op de Provincialeweg in Hoorn. De bestuurder van de auto is hierbij gewond geraakt en door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Door Milo Lambers - 2-1-2017, 7:52 (Update 2-1-2017, 8:12)

Het ongeval vond plaats ter hoogte van de Rijnweg. De auto raakte de vrachtwagen in de zij. Omdat er brandstof op de weg lekte, kwam ook de brandweer ter plaatse. De weg is in beide richtingen afgesloten geweest. De politie doet onderzoek.