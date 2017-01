Enkhuizen pakt overlast in probleembuurten aan

ENKHUIZEN - De gemeente Enkhuizen gaat samen met Stichting Woondiensten Enkhuizen de sociale overlast in probleembuurten aanpakken. Woondiensten Enkhuizen trekt een extra medewerker bemoeizorg aan.

Door Tanja Koopen - 1-1-2017, 17:13 (Update 1-1-2017, 17:13)

Dat blijkt uit de prestatieafspraken, die tussen de woningcorporatie en de gemeente zijn gemaakt. Hierin zijn verschillende speerpunten opgenomen, zoals Wonen met Zorg en specifieke sociale woningbouw voor ouderen, bijvoorbeeld meer in hofjes. Maar een belangrijk aspect is ook de sociale overlast in sommige wijken. Volgens de corporatie is die flink toegenomen.

Als gevolg van de toegenomen problematiek...