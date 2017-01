West-Friesland op nieuwsjaarsdag rillend te water

HOORN/ENKHUIZEN - Wat waren ze moedig, al die West-Friezen die zondag deelnamen aan de Nieuwjaarsduik. In Hoorn, Enkhuizen, het Streekbos in Bovenkarspel, maar ook in Medemblik en in Hoogkarspel op het ijsbaanterrein en in de haven van Wijdenes.

Door onze verslaggeefsters - 1-1-2017, 17:06 (Update 1-1-2017, 17:10)

In Enkhuizen bij het zwembad eerst oefeningen om warm te blijven. Velen hadden zich fraai uitgedost en op het strand was speciaal een geul gegraven. In Hoogkarspel gaf burgemeester Michiel Pijl het startschot voor de eerste duik. En in Hoorn overstemde het luide gegil...