Oliebollenbal in Het Postkantoor met fraaie muziek

BOVENKARSPEL - Vrijdag 30 december besloot Bigband NoPressure het jaar met een oliebollenbal in Het Postkantoor te Bovenkarspel. Dirigent Jeroen Woelders had getwijfeld of de zaal wel vol zou komen. Dat lukte: het was helemaal vol en gezellig, inclusief prachtige kerstboom van de firma Ranzijn.

Door Ruud Weissenbach - 1-1-2017, 15:37 (Update 1-1-2017, 15:37)

Geopend werd met een stevig ‘Big Swing Face’ van Buddy Rich en meteen was duidelijk dat deze band een volwassen geluid heeft. Zo kan NoPressSure ook rekenen op twee zangsolisten, die het concert net iets extra’s geven....