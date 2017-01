Inwoners Hoorn winnen ton bij Postcode Loterij

HOORN - Voor inwoners van de Breeuwer in Hoorn begon het nieuwe jaar goed. Zij wonnen op nieuwjaarsdag 100.000 euro bij de Postcode Loterij.

Door Tanja Koopen - 1-1-2017, 14:04 (Update 1-1-2017, 14:06)

Diegenen die meespelen op postcode 1625 AG in Hoorn kunnen een bedrag van een ton onderling verdelen. Deze postcode ligt in de straat de Breeuwer.

Op deze postcode is op 1 januari de Buurt-Ton gevallen, zo maakte de Postcode Loterij gisteren bekend op haar facebookpagina. De Buurt-Ton wordt verdeeld over het aantal deelnemers in de winnende postcode. Hoe hoger het aantal loten waarmee een deelnemer meespeelt, des te groter het aandeel in deze prijs.

De Postcode Loterij informeert de winnaars half januari per brief over de hoogte van het gewonnen bedrag.