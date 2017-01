Vintage Store Enkhuizen denkt in kilo’s

Foto Theo Groot Romy van der Krogt en Stefan Walter in hun Vintage Store.

ENKHUIZEN - In Amsterdam bestaat het allang. In Enkhuizen is het concept ’per kilo’, als het om kleding en andere spullen gaat, nog zo nieuw, dat de rode loper hier direct uit gaat.

Door Tanja Koopen - 1-1-2017, 11:55 (Update 1-1-2017, 11:55)

De Vintage Store in de Westerstraat is nog maar amper geopend, maar de loop zit er goed in, constateren winkelmanagers Romy van der Krogt en Stefan Walter. Alles wat de uit de kluiten gewassen, geheel met stoer eikenhout betimmerde zaak biedt gaat per kilo weg. Maar dat is niet...