Felle branden markeren start 2017 in West-Friesland

ANDIJK - De start van het nieuwe jaar werd in West-Friesland vooral gemarkeerd door branden. De brandweer had het hele weekeinde z’n handen vol om het vuur op diverse plaatsen onder controle te houden.

Door Tanja Koopent.koopen@hollandmediacombinatie.nl - 1-1-2017, 9:57 (Update 1-1-2017, 10:00)

Op oudejaarsochtend vroeg brak een enorme brand in Benningbroek in een loods en twee woningen. Uit de hele omgeving kwamen korpsen ter plaatse. De omgeving werd afgezet en het nabluswerk nam de hele dag in beslag. Ook moest asbest uit het dak van de afgebrande loods worden verwijderd.

