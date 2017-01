Woningbrand aan Achterom in Medemblik

foto's: dnp Bekijk Fotoserie

MEDEMBLIK - In een woning aan de Achterom in Medemblik is in de nacht van zaterdag op zondag brand ontstaan.

Door Leander Mascini - 1-1-2017, 1:04 (Update 1-1-2017, 2:03)

Volgens de veiligheidsregio is de brand ontstaan op de zolderverdieping van het historische pand. Er is voor gezorgd dat de brand niet is overgeslagen naar een ander pand.

De bewoners zijn op vakantie.