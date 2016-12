Enorme brand bij bedrijf aan Vleetweg in Andijk

Er woedt momenteel een grote brand bij een bedrijf aan de Vleetweg in Andijk.

Door Leander Mascini - 31-12-2016, 23:53 (Update 1-1-2017, 0:38)

Een agrarische schuur staat in lichterlaaie. Volgens de Veiligheidsregio gaat het inmiddels om een enorme brand. De rook is in de wijde omtrek te zien.

Bij de brand is een deel van de loods ingestort. De brandweer zet nu in op voorkomen overslag naar naastgelegen kassen. Bewoners van een naastgeleden huis hebben wel hun woning moeten verlaten.











Hoe de brand is ontstaan, is nog onbekend.

