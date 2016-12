Oudejaarsstapel in Opperdoes wekt onrust in buurt

Foto Theo Groot Traditionele oudejaarsfik van jongeren in Opperdoes. Autobanden zorgen voor gitzwarte rook over het dorp.

OPPERDOES - Het lijkt bijna traditie: het oudejaar werd in Opperdoes uitgeleid met een fors vuur. Zo’n honderd jongeren uit het dorp en de omgeving stookten dat zaterdagmiddag op de Gouw, tot ergernis van omwonenden.

Door Van onze verslaggevers - 31-12-2016, 18:09 (Update 31-12-2016, 18:32)

In het dorp was het al vroeg op de middag onrustig. Bij de politie kwamen enkele klachten over harde vuurwerkknallen. Politiewagens reden later op de dag wel regelmatig langs het vreugdevuur, maar ingegrepen werd er niet. Dit tot ergernis van buurtbewoners, die niet begrepen waarom het vuur...