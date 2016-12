Ergernis drijfveer om rotzooi langs weg op te ruimen in De Weere

De stille rapers met hun opbrengst bijeen op het boerenerf in De Weere, vlnr: Sjaak Conijn, Anne de Bruin, Arie de Lange en Els Verbruggen.

DE WEERE - Ze noemen zichzelf ’de stille rapers’maar als ze de opbrengst etaleren, rammelt het de lege flesje, blikjes en flacons.

Door Coen van de Luytgaardenc.van.de.luytgaarden@hollandmediacombinatie.nl - 31-12-2016, 14:30 (Update 31-12-2016, 14:46)

Dit is de oogst van een paar uurtjes bermtoerisma langs een willekeurige weg in West-Friesland. Want ze hoeven er heus niet voor naar een randstedelijk festvalterrein of drukbezocht recreatiegebied. ,,Dit ligt overal en dit laten we allemaal achter’’, is hun boodschap.

Op initiatief van Anne de Bruin van de Graaf uit De Weere is een groep milieubewuste burgers opgestaan die achtergelaten troep in de openbare ruimte niet langer accepteert. Maar in plaats van met spandoeken de barricade op te gaan, pakken zij het schepnetje, de tang en de vuilniszak. Daarmee trekken zij regelmatig langs ’s Heeren wegen en rapen de rotzooi op.

Ergernis

Anne de Bruin is ermee begonnen. Uit pure ergernis: ,,Sinds ik wat meer fiets, ben ik geschrokken van het zwerfvuil langs wegen en in sloten. Wat er ligt, is schrikbarend en dat stoort mij enorm. Vanuit die ergernis ben ik gaan rapen en het geeft me een positief gevoel, de ergernis verdwijnt.’’ Haar aanpak is niet onopgemerkt gebleven.

Anne heeft er al diverse (landelijke) actualiteitenrubrieken mee gehaald. Zo maakte het EO-programma ’Geloof Hoop en Liefde’ opnamen toen zij de vervuilde bermsloot bij Hoorn en Wognum afstruinde. Ook het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft haar signaal opgepikt. Voorts heeft ze nauw contact met gemeenten waaronder Opmeer.

Het college heeft haar reeds publiekelijk geprezen als vrijwilliger en roept via de site andere burgers op haar voorbeeld te volgen. Dat hebben ze allang gedaan. Om dezelfde reden als Anne.

Zoals Els Verbruggen uit Spanbroek: ,,Als iets je ergert, kun je de andere kant op kijken, mopperen of het omzetten in een positieve houding. Dat heb ik dus gedaan. Als ik kan zie, stap ik van de fiets en raap de rotzooi op en deponeer het in de afvalbak. Het geeft mij een voldaan gevoel.’’

Arie de Lange uit Oppperdoes herkent dat gevoel: ,,Ik ben trots op de schoonheid van West-Friesland en dat wil ik zo houden. Volgens mij is het een kleine moeite om daar je eigen steentje aan bij te dragen.’’

Grondstoffen

Voor Sjaak Conijn uit Zwaag is zwerfvuil opruimen een missie geworden. ,,Blikjes en flesjes zijn geen afval maar bruikbare grondstoffen. Afgelopen jaar heb ik meer dan honderd kilo aluminium naar de oud ijzerboer gebracht. De opbrengst ervan heb ik aan een goed doel gedoneerd.’’ Aangespoord door zijn opruimwoede en milieubewustzijn heeft Conijn zijn eigen blikjesdrager ontworpen.

Hij toont een oude bidon, de bovenkant er afgesneden, die hij met tie-wraps aan z’n fietsframe bevestigt. ,,In deze blikjesdrager kun je een blikje of flesje meenemen dat op straat is achtergelaten. Als iedereen dit doet, ruimt dat lekker op. Op Facebook is een pagina ’Blik van de weg’ en daar zie je hoe het systeem werkt. Iedereen die een persoonlijk bericht verstuurt, kan zo’n blikjesdrager bij me ophalen.’’

Over goede voornemens hoeven de rapers niet lang na te denken. ,,We hopen dat meer mensen ons voorbeeld volgen. Als de grasmaaier er overheen gaat, blijft er vlijmscherp spul achter. Dat is gevaarlijk voor huisdieren, het gaat roesten en blijft er liggen. Dat kan niet en dat mag niet.’’