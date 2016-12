Veel gedupeerden bij hevige brand Benningbroek

Foto Theo Groot Hevige rookontwikkeling, de ochtend na de brand. Bekijk Fotoserie

BENNINGBROEK - Bij de brand, die in de nacht van vrijdag op zaterdag een loods en twee woonhuizen aan de Dokter De Vriesstraat in Benningbroek in de as legde, is veel schade berokkend. Niet alleen is de familie die in de woning naast de loods woonde alles kwijt, de loods werd door meerdere bedrijven gebruikt voor opslag. Twee toneelgezelschappen zijn dertig jaar oude, bijzondere decorstukken kwijt.

Door Tanja Koopen - 31-12-2016, 13:57 (Update 31-12-2016, 14:26)

De brand ontstond vrijdagnacht vermoedelijk in kerstverlichting op de veranda van het achterste woonhuis, maar sloeg...