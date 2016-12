Zeer grote brand in loods bij boerderij Benningbroek

BENNINGBROEK - In een loods bij een woonboerderij aan de Dokter de Vriesweg in Benningbroek is in de nacht van vrijdag op zaterdag een zeer grote brand uitgebroken.

Door Milo Lambers - 31-12-2016, 4:22 (Update 31-12-2016, 4:36)

De loods staat al enige tijd leeg. De omgeving is afgezet. Het is nog onduidelijk of dit vanwege mogelijke asbest is. Zes naastgelegen woningen zijn ontruimd. De bewoners worden opgevangen bij de buren. Niemand raakte gewond.

Foto: DNP.NU

De veiligeheidsregio Noord-Holland Noord laat weten dat de brandweer inzet op behoud van naastgelegen woning.