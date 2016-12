Asbest vrijgekomen bij zeer grote brand in loods bij boerderij Benningbroek [video]

BENNINGBROEK - In een loods bij een woonboerderij aan de Dokter de Vriesstraat in Benningbroek is in de nacht van vrijdag op zaterdag een zeer grote brand uitgebroken. Er is asbest vrijgekomen. Bewoners van vijf huizen mogen daarom vooralsnog niet terug naar hun woning.

Foto: DNP.NU

Het is nog onduidelijk hoe ver de asbestdelen verspreid zijn, meldt de Veiligheidsregio zaterdagochtend.

Foto: DNP.NU

De woonboerderij en de loods werden door de brand verwoest. Bewoners van de boerderij konden op tijd naar buiten vluchten.

Foto: DNP.NU

De loods stond al enige tijd leeg. De brand brak rond 4 uur uit. De omgeving werd afgezet. Vanwege vliegvuur bestond het gevaar dat de brand naar nog meer panden oversloeg.

Tien naastgelegen woningen werden ontruimd. De bewoners werden opgevangen bij de buren. Niemand raakte gewond.

Dit artikel is gepusht naar onze nieuwsapp. Heeft u de app nog niet? Download hem snel voor Android of IOS.