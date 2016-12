Vrouw rijdt door hek van brug in Hoogwoud

Foto's: DNP.NU / Ramon Vegelien Bekijk Fotoserie

HOOGWOUD - Een vrouw is vrijdagavond gewond geraakt bij een botsing tussen twee voertuigen op de kruising tussen de Gouwe en de Oosterboekelweg in Hoogwoud.

Door Lotte Verheul - 30-12-2016, 21:09 (Update 30-12-2016, 22:17)

De vrouw reed met haar auto door het hek van de brug heen en kwam net voor het water tot stilstand. De gewonde vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk.

De politie zal onderzoek doen naar de aanleiding van het ongeval.