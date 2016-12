Pipelife Enkhuizen in race 'Beste Werkgever'

ENKHUIZEN - De Best Presterende Werkgever van 2016. Pipelife uit Enkhuizen is in haar branche van kunststofproducenten al de winnaar van deze NBSA-award. In februari wordt bekend of het bedrijf ook als nummer één van heel zakelijk Nederland het beste uit haar medewerkers haalt.

Door Theo Groot - 30-12-2016, 17:55 (Update 30-12-2016, 17:55)

Pipelife is sinds 1947 actief op het gebied van kunststof leidingsystemen en levert aan gemeenten en bedrijven die zich bezighouden met gas en water. In Enkhuizen werken in totaal 220 mensen op drie locaties aan de Flevolaan en...