LTO West-Friesland: bedrijfshulp ook voor Poolse werknemers

BOVENKARSPEL - De LTO West-Friesland heeft het initiatief genomen om een cursus bedrijfshulpverlening te houden voor Poolse medewerkers op agrarische bedrijven. Dit zodat mensen in geval van een ongeluk in hun eigen taal geholpen kunnen worden.

Door Tanja Koopen - 30-12-2016, 17:19 (Update 30-12-2016, 17:19)

In veel agrarische bedrijven werken buitenlanders. Bij een ongeval is het belangrijk dat ze in de moedertaal worden aangesproken. Dus is het bedrijf Ingrid Bakker Arbo Advies, dat ook voor Nederlanders deze cursussen verzorgt, ingeschakeld. Bakker heeft speciaal hiervoor een Poolse werknemer geschoold, die nu zelf les geeft in het Pools.

Trude Buysman vindt het essentieel dat dit gebeurt. ,,Buitenlandse werknemers zijn niet meer weg te denken in onze bedrijfsvoering. Veel medewerkers komen elk jaar terug of vestigen zich in Nederland. Bij een ongeluk of paniek vervallen ze veelvuldig terug in de moedertaal.’’ Dat bemoeilijkt volgens de LTO een goed contact in panieksituaties. ,,Door op je bedrijf Poolse bedrijfshulpverleners te hebben, kan veel beter worden opgetreden bij ongelukken. De patiënt wordt veel rustiger, waardoor erger kan worden voorkomen.’’

Medische cultuur

Daarbij komt dat ook de medische cultuur in het buitenland heel anders is dan in Nederland. ,,In Polen hebben ze een andere vorm van medische hulpverlening. Ik kan wel zeggen: ’Nu moet je stilliggen’, maar in het Pools geeft dat toch meer vertrouwen en wordt sneller geluisterd. En dat kan van belang zijn. Door de andere benadering worden patiënten alleen maar onzeker.’’

Essentieel punt vindt de LTO ook dat soms hele teams met uitsluitend Poolse werknemers op een veld aanwezig zijn. ,,Dan moet de hulpverlening toch geregeld zijn, anders kun je als tuinder een fikse boete krijgen.’’

IBAA verzorgt 12, 19 en 26 januari bij Karel Bloembollen Bovenkarspel een cursus voor Poolse medewerkers.