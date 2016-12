Sfeervol schaatsen op winters pleintje in Enkhuizen

Foto Theo Groot Het schaatsbaantje bij Onder de Wester in de Westerstraat.

ENKHUIZEN - Kinderen die lekker losgaan op het kleine schaatsbaantje in de Westerstraat: een winters tafereel in het winkelgebied.

Door Theo Groot - 30-12-2016, 17:09 (Update 30-12-2016, 17:10)

Het is vanaf de kerstdagen steeds behoorlijk druk op het met veel wintergroen omgeven baantje in Enkhuizen. En dat al voor het tweede jaar. ,,Met de dinsdag na Kerst wel als hoogtepunt. Toen zat het hele terras steeds vol en werd er druk geschaatst", vertelt Nienke Snel, die bij restaurant Onder de Wester de bediening op het terras voor haar rekening neemt en de schaatsen verhuurt. ,, Maar de kinderen mogen ook met eigen schaatsen komen hoor." De Enkhuizer ijspret duurt tot en met 8 januari. Het baantje is dagelijks vanaf elf uur geopend.