Katten Medemblik vreselijk gewond

MEDEMBLIK - Kattenbezitters in Medemblik zijn ongerust. In het weekeinde voor Kerst waarop poes Vlekje van Trijnie Rombout op gruwelijke wijze de dood vond, raakten nog twee andere katten gewond. De Dierenpolitie onderzoekt ook deze gevallen.

Door Connie Vertegaal - 30-12-2016, 16:58 (Update 30-12-2016, 16:58)

Vlekje verdween op vrijdag 16 december om niet meer thuis te komen. Haar lichaam werd in twee delen gevonden: eerst haar ontvelde lijf, een paar dagen later haar vachtje. Ze is vermoedelijk in het Nesbos gevild.

Datzelfde weekeinde raakten ook de poezen Diesel en Boots gruwelijk verminkt....