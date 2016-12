Siert dekhengst van het Friesche Paardenstamboek

Foto Holland Media Combinatie Fer Smit met Laura, de moeder van Siert. Bekijk Fotoserie

WOGNUM - Ada Smit zag het al toen het hengstveulentje Siert in 2013 door de wei sprong. ,,Hij danste erover, en had zo’n sierlijke gang. Ada zei meteen: dit kan wel wat worden.’’

Door Connie Vertegaalc.vertegaal@hollandmediacombinatie.nl - 30-12-2016, 16:48 (Update 30-12-2016, 16:48)

De Wognumse paardenfokker Fer Smit weet drie jaar later dat de intuïtie van zijn vrouw helemaal juist was. ‘Siert fan Wadway’, zoals het paard voluit heet, is goedgekeurd als dekhengst van het Friesche Paardenstamboek. Fer Smit is helemaal in de gloria. ,,Hier dromen wij fokkers allemaal van, want het...