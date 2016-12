Verdiende ereplek voor de houten treinen van Marcel

Foto Henk de Weerd Monique en Jan Glazenborg met Gré Weijers in de Bijenstal. Boven de bar hangt één van de locomotieven van Marcel Weijers.

OPPERDOES - Gré Weijers (76) uit Breezand laat tranen van vreugde en verdriet. Ze vindt het prachtig om te zien hoe de houten treinen zijn opgenomen in het interieur van de Bijenstal in Opperdoes. Maar ze mist haar Marcel nog elke dag, al drie jaar lang.

Door Anouk Haakman a.haakman@hollandmediacombinatie.nl - 31-12-2016, 10:00 (Update 31-12-2016, 11:29)

In Breezand kent iedereen Marcel als de treinenman

Terwijl iedereen het nieuwe jaar feestelijk inluidde, was de eerste dag van 2014 voor Gré het begin van een donkere periode. Haar man Marcel Weijers, op dat moment 73 jaar, zat opeens onbeweeglijk in zijn stoel.

Gré wist direct dat het foute boel was. ,,Hij was zwaar hartpatiënt, ik zag meteen aan hem dat het helemaal mis was. Verschrikkelijk, het was verschrikkelijk. We hadden nog zo lekker gewandeld en toen ineens was hij er niet meer’’, zegt ze terwijl haar ogen vollopen. Een week later overleed hij.

Het stel kende elkaar al 52 jaar en was 47,5 jaar getrouwd. Ze kregen en zoon en een dochter. Marcel kweekte bloembollen, maar op zijn 49e kwam daar een abrupt einde aan na een zware hartaanval. Hij mocht niet meer werken. De kassen achter hun huis bleven leeg achter, maar daar wist de vindingrijke Marcel al snel een goede bestemming voor.

Uniek

Hij raakte verknocht aan het bewerken van hout en dan vooral het maken van treinen. Dat begon met een simpele speelgoedlocomotief, maar ze werden steeds gedetailleerder. ,,Hij maakte er elk jaar eentje bij. Hij kon uren in die kas doorbrengen.’’

In de loop der jaren ontstond een unieke collectie die nergens ter wereld is te vinden. In de zomer stalde hij die uit in de kas. Mensen uit alle windstreken kwamen kijken.

Gré zegt trots: ,,Het zijn echte kunstwerken. Soms werd hem gevraagd of hij zijn tekeningen wilde delen, maar dat kon helemaal niet. Bij Marcel zat alles in zijn hoofd. Er zijn geen tekeningen. En hij had ontzettend veel geduld. Zoiets doe je echt niet eventjes. Hij kon ontzettend goed priegelen. Dat terwijl hij helemaal geen houtbewerker was. Hij heeft het zichzelf allemaal aangeleerd.’’

Veel geld

In Breezand kent iedereen Marcel als de treinenman. Onder treinenliefhebbers was veel belangstelling voor de locomotieven, maar Gré zag het niet zitten om ze apart te verkopen.

,,Ik zou er veel geld voor kunnen krijgen, zeggen ze. Maar wat moet ik daarmee? De treinen moeten bij elkaar blijven. Zo had Marcel dat gewild. Ik heb alleen de laatste waar hij aan werkte gehouden en onze vier kleinzoons hebben er allemaal eentje. De rest is nu hier. We hebben lang gezocht naar de juiste plek.’’

Ze kijkt om zich heen in de Bijenstal/Het Pannenkoekenstation/Modelspoorbaan De Bijrijder in Opperdoes, waar Jan en Monique Glazenborg een aannemer hebben laten komen om de treinen te integreren in het interieur. Zo hangt de ’Big Boy’ nu boven de bar. Jan voelt zich zeer vereerd. ,,Nu kan iedereen er van genieten’’, zegt hij.